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Такие обстоятельства: Чирикба о проблемах сохранения национальных языков на Кавказе

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201030/1031194682/Takie-obstoyatelstva-Chirikba-o-problemakh-sokhraneniya-natsionalnykh-yazykov-na-Kavkaze.html

О проблеме сохранения и развития национальных языков на Кавказе в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал доктор филологических наук, директор Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия Вячеслав Чирикба.

Центр исследования Большого Кавказа Института социологии и регионоведения Южного Федерального университета провел экспертный круглый стол на тему: "Кавказское лингвистическое пространство: проблемы сохранения и развития национальных языков". Доктор филологических наук, директор Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия Вячеслав Чирикба стал одним из участников этой дискуссионной площадки.

Как рассказал Чирикба, в работе круглого стола принимали участие представители Чечни, Дагестана, Адыгеи, Кабардино-Балкарской Республики.

Радио
Такие обстоятельства: Чирикба о проблемах сохранения национальных языков на Кавказе

"Общей тревогой выступающих было то, что языки становятся нефункциональными, что молодежь больше говорит на русском языке, в ущерб своему родному языку. Особенно в Дагестане ситуация такая, что республика многонациональная, в городах в основном используется русский язык, и дети фактически не могут получить образование на национальном языке… Даже в Чеченской республике процессы эрозии национального языка ощутимы", - рассказал Чирикба.

Подробности слушайте в аудиофайле.


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