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Мы все умрем. Коллайдеры элементарных частиц: маленький Большой взрыв

Мы все умрём. Коллайдеры элементарных частиц: маленький Большой взрыв

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201031/1031149815/My-vse-umrm-Kollaydery-elementarnykh-chastits-malenkiy-Bolshoy-vzryv.html

Россия – родина коллайдеров элементарных частиц. Из пяти первых в мире коллайдеров два – советские. И сегодня учёные из России участвуют во всех крупных подобных международных проектах, а в подмосковной Дубне новый коллайдер протонов должен запуститься уже в 2022 году.

Радио
Мы все умрём. Коллайдеры элементарных частиц: маленький Большой взрыв

Разобраться в вопросе помогли академик РАН, профессор кафедры экспериментальной ядерной физики и космофизики НИЯУ МИФИ Михаил Данилов и доцент кафедры физики элементарных частиц НИЯУ МИФИ Сергей Смирнов.

Подкаст подготовлен в партнёрстве с НИЯУ МИФИ.

Мы уже говорили на похожие темы в прошлых эпизодах - например, про частицы сверхвысоких энергий.

Слушайте подкасты РИА Новости.


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