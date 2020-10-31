Мы все умрём. Коллайдеры элементарных частиц: маленький Большой взрыв

Россия – родина коллайдеров элементарных частиц. Из пяти первых в мире коллайдеров два – советские. И сегодня учёные из России участвуют во всех крупных подобных международных проектах, а в подмосковной Дубне новый коллайдер протонов должен запуститься уже в 2022 году.