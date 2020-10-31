Россия – родина коллайдеров элементарных частиц. Из пяти первых в мире коллайдеров два – советские. И сегодня учёные из России участвуют во всех крупных подобных международных проектах, а в подмосковной Дубне новый коллайдер протонов должен запуститься уже в 2022 году.
Мы все умрём. Коллайдеры элементарных частиц: маленький Большой взрыв
Разобраться в вопросе помогли академик РАН, профессор кафедры экспериментальной ядерной физики и космофизики НИЯУ МИФИ Михаил Данилов и доцент кафедры физики элементарных частиц НИЯУ МИФИ Сергей Смирнов.
Подкаст подготовлен в партнёрстве с НИЯУ МИФИ.
Мы уже говорили на похожие темы в прошлых эпизодах - например, про частицы сверхвысоких энергий.
Централизованную подачу кислорода в реанимационном отделении Гудаутского ковидного центра ввели 26 октября. Теперь пациенты с COVID-19, которые подключены к аппаратам ИВЛ, получают кислород бесперебойно.