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Зоя Кукушкина — 9-летняя модель, которая помогает сиротам найти семью

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201031/1031199178/Zoya-Kukushkina--9-letnyaya-model-kotoraya-pomogaet-sirotam-nayti-semyu.html

До трех лет Зоя жила в детдоме. Из-за проблем со здоровьем никто не хотел ее забирать. Сейчас Зое девять лет. Она известная модель и дизайнер. Вместе с мамой они организуют модные показы, а все собранные средства передают фонду “Измени одну жизнь”.

Сотрудники фонда снимают видеоанкеты для воспитанников детдомов, чтобы те получили шанс найти семью.

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Зоя Кукушкина — 9-летняя модель, которая помогает сиротам найти семью

Зоя Кукушкина — маленькая модель из города Заинска в Татарстане, самый молодой российский дизайнер одежды и посол благотворительной организации "Измени одну жизнь". С недавнего времени у девочки появилась швейная машинка, вместе с мамой она сама пробует шить. Сейчас для модных показов Зоя делает эскизы, по которым работают профессиональные швеи, воплощая ее идеи в реальность. Уже есть собственный бренд одежды, деньги с продаж которого идут в фонд на новые видеоанкеты для детей-сирот.
Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ вместе с проектом "Подвиги" рассказывают историю Зои Кукушкиной — девочки-модели, которая, несмотря на свой возраст, уже помогает другим.

Подписывайтесь на "Подвиги" в любой удобной для вас соцсети, а также на Instagram Центра содействия реализации гуманитарных и образовательных программ.

Подкаст "Супергерои" выходит по средам.

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