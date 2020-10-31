"Страхи/Ошибки". Что лучше: работать на себя или по найму?

Работать на кого-то плохо, это рабство, а вот открыть своё дело — правильно и хорошо. Или же нет? Предпринимательство — иллюзорная свобода. Всё не так красиво, как кажется, и к тому же это не для всех. Кому пора в бизнес, а кому — лучше оставаться в найме?

Радио "Страхи/Ошибки". Что лучше: работать на себя или по найму?

В чем плюсы и минусы обоих подходов? Кому будет легче на старте и какими качествами должен обладать предприниматель? Как побороть страх неизвестности? Что не так с советом: "преврати хобби в работу, и ты больше никогда не будешь работать"?

Вместе с практикующим карьерным консультантом, блогером Натальей Токарской и клиническим психологом Григорием Мисютиным собрали в одном месте рекомендации всем, кто хоть раз задумывался о своем деле.

2:25 Как лучше: работать по найму или открыть что-то своё?

4:15 Кому точно не надо идти в бизнес и наоборот?

13:30 Как побороть страх неизвестности?

17:30 Почему так часто заместители руководителей уходят в бизнес?

20:20 Сделать из хобби бизнес и не работать всю жизнь?

23:50 Что сказать работодателю на собеседовании, если ваши прошлые попытки открыть своё дело провалились?

29:00 Реально ли совмещать бизнес с работой по найму (и как объясниться со своим работодателем)?

31:50 Важные советы тем, кто сейчас собирается открывать или закрывать бизнес

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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