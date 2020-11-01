Не верю! Как подделывают и продают предметы старины

"Старинная" ваза может оказаться новоделом, у которого старое - только дно с клеймом, а в "антикварном" стуле, возможно, подлинная только левая ножка.
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