Не верю! Как подделывают и продают предметы старины

Вместе с антикваром Михаилом Сусловым разбираемся, как мошенникам удается обмануть даже экспертов по предметам старины, и что делать, если вам предлагают купить “случайно найденные” старинные монеты.

"Старинная" ваза может оказаться новоделом, у которого старое - только дно с клеймом, а в "антикварном" стуле, возможно, подлинная только левая ножка.

Радио Не верю! Как подделывают и продают предметы старины

01:00 "Среди недорогого антиквариата подделок - более 80%": правда ли это?

03:18 Как мошенникам удается продавать фальшивки даже профессионалам

09:07 "Из одного старинного стула можно сделать шесть". Нюансы в изготовлении антикварной мебели

11:51 Как мифотворчество влияет на продажи предметов искусства ( и как повысить цену на поддельное яйцо Фаберже)

20:41 Миф или не миф то, что антиквариат - выгодное вложение денег

22:28 "Строители случайно нашли золотые монеты": стоит ли покупать якобы "старинные" деньги

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