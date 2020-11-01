Сленг пожарных: штаны с рукавами, медали за песок, бочка и сникерс

Как правильно назвать пожарного женского пола, и почему ей придётся иногда надевать мужские штаны?
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Рабочая речь пожарных полна слов и выражений, которые невозможно понять со стороны. Сколькими способами можно расшифровать "МЧС"? Почему "пожарник" – это оскорбление, а "тушила" – комплимент? Кто и зачем прикидывается шлангом?
Как правильно назвать пожарного женского пола, и почему ей придётся иногда надевать мужские штаны?
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Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее значимых и ярких событий прошедшей недели.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодня – 4302. Выздоровели 2314 человека, летальных случаев 42.
Утром 1 ноября на сайте администрации Сухума появилось объявление, что в инфекционную больницу требуются медсестры и санитары для работы в "красной зоне".
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