Сленг пожарных: штаны с рукавами, медали за песок, бочка и сникерс

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Рабочая речь пожарных полна слов и выражений, которые невозможно понять со стороны. Сколькими способами можно расшифровать "МЧС"? Почему "пожарник" – это оскорбление, а "тушила" – комплимент? Кто и зачем прикидывается шлангом?