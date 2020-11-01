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Сленг пожарных: штаны с рукавами, медали за песок, бочка и сникерс

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201101/1031199198/Sleng-pozharnykh-shtany-s-rukavami-medali-za-pesok-bochka-i-snikers-.html

Рабочая речь пожарных полна слов и выражений, которые невозможно понять со стороны. Сколькими способами можно расшифровать "МЧС"? Почему "пожарник" – это оскорбление, а "тушила" – комплимент? Кто и зачем прикидывается шлангом?

Как правильно назвать пожарного женского пола, и почему ей придётся иногда надевать мужские штаны?

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Сленг пожарных: штаны с рукавами, медали за песок, бочка и сникерс

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