"Это для снобов и зануд". Зачем разбираться в классической музыке

Про академическую музыку часто говорят, что это "сложно и непонятно, неинтересно и неактуально". Но думают так ровно до тех пор, пока не начнут её слушать правильно. А как именно — узнаём в эпизоде.

Культовая британская группа Deep Purple вдохновлялась произведениями Чайковского и Римского-Корсакова. А если бы Бах и хард-рокеры Van Halen работали в одно время, они бы однозначно подружились. Академическая музыка повсюду: в фильмах, рекламе, заставках на ютубе. Поэтому классика — не что-то далёкое и оторванное от нашей действительности, как может показаться.

Радио "Это для снобов и зануд". Зачем разбираться в классической музыке

С чего начать, чтобы разбираться в классике? Как в неё влюбиться и на какие концерты стоит сходить? Для чего музыкантам нужны пенопласт, стекло и мухобойки? Зачем оркестру дирижёр и как им стать? Считаются ли классикой современная классическая музыка и саундтреки к фильмам?

Об этом Лина и Ваня говорят с Филиппом Чижевским, приглашённым дирижёром Большого театра, художественным руководителем и дирижёром ансамбля "Questa Musica".

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