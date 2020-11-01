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Страхи/Ошибки

"Страхи/Ошибки". Спекуляция успехом: как общество загоняет нас в рамки

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201101/1031199463/StrakhiOshibki-Spekulyatsiya-uspekhom-kak-obschestvo-zagonyaet-nas-v-ramki.html

Как не выгореть в гонке за успехом и вовремя распознать, что живёшь чужой жизнью? Как социальные сети культивируют образ успешности, кто спекулирует на этом и можно ли доверять всевозможным курсам и тренингам?

Сегодня каждый обязан быть "успешным", но как и чем эту "успешность" измерять, непонятно. Почему мы чувствуем вину и стыд, может ли зависть мотивировать и как понять, чьи это цели, к которым стремишься, — твои или навязанные обществом? А, может, это всё "нытьё", оправдание лени и отсутствие амбиций? Обязательно быть успешным, чтобы быть счастливым?

Радио
"Страхи/Ошибки". Спекуляция успехом: как общество загоняет нас в рамки

Вместе с клиническим психологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом Григорием Мисютиным и кандидатом психологических наук, доцентом Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко учимся прислушиваться к себе и определять личные критерии успеха.

03:19 Как избежать невроза и отличить внешние критерии успеха от внутренних?

5:25 Отказ от общественных норм — путь к деградации? Разве социальный спрос на "успешных" не мотивирует к развитию?

8:10 "Ярмарка тщеславия". Интернет и смена правил самопрезентации: почему и перед кем мы испытываем стыд и вину?

17:30 Путь к успеху через курсы и тренинги — можно ли им доверять?

21:44 "Чтобы завидовали". Здоровая ли это мотивация и может ли зависть быть драйвером роста?

23:35 Почему человек, который достиг успеха необязательно становится счастливым? Почему нам всегда мало? Как вовремя остановится и может ли тренд на осознанность остановить гонку за "успехом"?

28:20 Переедание как атавизм "успеха" и другие атрибуты успешности

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