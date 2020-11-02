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Синоптик о ноябрьской погоде в Абхазии: частые дожди и первый снег в горах

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201102/1031204342/Sinoptik-o-noyabrskoy-pogode-v-Abkhazii-chastye-dozhdi-i-pervyy-sneg-v-gorakh.html

Каким будет последний месяц осени в Абхазии, ожидать ли резкого похолодания, в эфире радио Sputnik рассказала синоптик, специалист отдела гидрометеорологии Абхазии Диана Трапш.

Радио
Синоптик о ноябрьской погоде в Абхазии: частые дожди и первый снег в горах

Ноябрь – переходный месяц от осени к зиме с пасмурной погодой и с неустойчивыми прояснениями, снегом в горах, сказала метеоролог в беседе на радио.  

"Первая декада ноября будет характеризоваться периодическими прохождениями холодных атмосферных фронтов, будут и перепады атмосферного давления. С 1 по 7 пройдут кратковременные дожди, сопровождающиеся грозой и кратковременными усилениями ветра. В горах пойдет первый снег. В ноябре еще будут теплые дни с максимальной температурой от 20 до 25 градусов, также и очень холодные из-за активного затока холода с северо-запада, в отдельные дни температура воздуха днем будет достигать лишь 12-17 градусов. С 7 по 10 ноября погода нас еще обрадует солнечными днями без осадков, а с 13 по 15 - вновь ухудшится", - рассказала Трапш.       

Такого рода погодные условия нормальны для ноября месяца, заключила синоптик.  


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