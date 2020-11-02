Синоптик о ноябрьской погоде в Абхазии: частые дожди и первый снег в горах

Радио Синоптик о ноябрьской погоде в Абхазии: частые дожди и первый снег в горах

Ноябрь – переходный месяц от осени к зиме с пасмурной погодой и с неустойчивыми прояснениями, снегом в горах, сказала метеоролог в беседе на радио.

"Первая декада ноября будет характеризоваться периодическими прохождениями холодных атмосферных фронтов, будут и перепады атмосферного давления. С 1 по 7 пройдут кратковременные дожди, сопровождающиеся грозой и кратковременными усилениями ветра. В горах пойдет первый снег. В ноябре еще будут теплые дни с максимальной температурой от 20 до 25 градусов, также и очень холодные из-за активного затока холода с северо-запада, в отдельные дни температура воздуха днем будет достигать лишь 12-17 градусов. С 7 по 10 ноября погода нас еще обрадует солнечными днями без осадков, а с 13 по 15 - вновь ухудшится", - рассказала Трапш.

Такого рода погодные условия нормальны для ноября месяца, заключила синоптик.