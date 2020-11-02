Маршан о туристической базе в Кодорском ущелье: проделана огромная работа

Туристическая база Адзгара в Кодорском ущелье в этом году приняла своих первых туристов. За два месяца работы ее посетили около 200 человек. База одновременно может принять около 30 человек, проинформировал Маршан в беседе на радио.

Радио Маршан о туристической базе в Кодорском ущелье: проделана огромная работа

"В Кодорском ущелье, дальше от улицы Тоннельной, туристического маршрута не было. До войны (Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов - ред.) только ездили сюда туристы, но сейчас мы все восстановили своим трудом, была проделана огромная работа, и в этом году мы приняли первых туристов. В сентябре их было не так много, в октябре было побольше. Мы попросили джипингистов поднять к нам туристов, чтобы они знали, что есть такое местечко. У нас здесь красивое озеро есть, водопад, можно попить минеральную воду. На будущее хотим сделать и палаточный городок. Зимой будем очищать дорогу. Хотим, чтобы наше население увидело, какой снег тут выпадает, чтобы насладились всей красотой зимней природы. Мы хотим, чтобы сюда приезжали именно семьями", - сказал Маршан в эфире радио Sputnik Абхазия.