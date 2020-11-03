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Такие обстоятельства: диетолог о новых подходах в питании детей

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Минздрав страны совместно с Министерством просвещения ведут совместную работу над разработкой проекта здорового питания для школ и детских садов. О своем участии в проекте в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала приглашенный из Москвы диетолог Анна Берсенева.

Радио
Такие обстоятельства: диетолог о новых подходах в питании детей

В Абхазии внедряют новые стандарты детского питания. Как сообщил министр просвещения страны Инал Габлия на свой страничке в социальных сетях, эта работа ведется с командой профессионалов, в которую пригласили специалиста из Москвы Анну Берсеневу. Первый мастер-класс провели в Очамчырской школе-интернате, на котором детей учили готовить полезные сладости. О своем участии в проекте и современных подходах к здоровому питанию в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала диетолог и клинический психолог Анна Берсенева.

"Цель моего здесь нахождения – участие в большом, добром деле. Чем смогу, поддержу, чтобы питание детей в школах было более здоровым, чтобы было меньше гастроэнтерологических заболеваний, чтобы у детей было определенное понимание того, что для них полезно, а что не совсем. В современно мире эти знания очень важны. Хочется, чтобы новое поколение было максимально здоровым", - сказала Анна Берсенева.

Диетолог подчеркнула, что в Абхазии много полезных продуктов, в связи с чем сделать питание здоровым достаточно легко.

Подробности слушайте в аудиофайле.


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