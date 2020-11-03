15:39 03 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD80.00
  • EUR93.34
Поиск
© Фото : Life.ru

Попов о теракте в Вене: террор стал инструментом решения всех проблем

Радио
Получить короткую ссылку
21 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201103/1031213040/Popov-o-terakte-v-Vene-terror-stal-instrumentom-resheniya-vsekh-problem.html

Теракт в Вене в эфире радио Sputnik прокомментировал член ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов.

Радио
Попов о теракте в Вене: террор стал инструментом решения всех проблем

Неизвестные в понедельник устроили нападение в австрийской Вене, их личности и мотивы пока не известны, погибли двое человек, около 15 людей ранены.

Один нападавший убит, остальным преступникам удалось скрыться. Изначально стрельба началась в 20:00 (22:00 мск) недалеко от места расположения синагоги.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом.

Президент России Владимир Путин направил президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастьяну Курцу телеграмму с соболезнованиями после стрельбы в Вене, назвав произошедшее жестоким и циничным преступлением, сообщает пресс-служба Кремля.

Операция по поимке нападавших продолжается. Жителям Австрии предписали оставаться дома.

Член ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов в интервью радио Sputnik высказался о террористических атаках в Вене.

"Это, конечно, спланированная акция не террориста-одиночки, а хорошо подготовленная операция. В шести точках начинается стрельба – это значит, что террористическое подполье располагает сетью хорошо законспирированных своих агентов, которые работают, живут, как обычные граждане Австрии. Надо понимать, что террор стал инструментом решения практически всех проблем от экономических до внутриполитических…  Террор – это нагнетание страха. Это попытка повлиять на общественное мнение, на решения властей, попытки отвлечь внимание от чего-то. И сегодняшние теракты надо рассматривать в параллели событий, происходящих в мире", - сказал Попов в эфире радио Sputnik.


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Поиск жертв продолжается: работы спасателей на месте разрушений в Турции
Выборы президента США: Трамп vs Байден
Итоги сезона: чемпионат и Кубок Абхазии по футболу


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться