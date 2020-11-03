Попов о теракте в Вене: террор стал инструментом решения всех проблем

Радио Попов о теракте в Вене: террор стал инструментом решения всех проблем

Неизвестные в понедельник устроили нападение в австрийской Вене, их личности и мотивы пока не известны, погибли двое человек, около 15 людей ранены.

Один нападавший убит, остальным преступникам удалось скрыться. Изначально стрельба началась в 20:00 (22:00 мск) недалеко от места расположения синагоги.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом.

Президент России Владимир Путин направил президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастьяну Курцу телеграмму с соболезнованиями после стрельбы в Вене, назвав произошедшее жестоким и циничным преступлением, сообщает пресс-служба Кремля.

Операция по поимке нападавших продолжается. Жителям Австрии предписали оставаться дома.

Член ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов в интервью радио Sputnik высказался о террористических атаках в Вене.

"Это, конечно, спланированная акция не террориста-одиночки, а хорошо подготовленная операция. В шести точках начинается стрельба – это значит, что террористическое подполье располагает сетью хорошо законспирированных своих агентов, которые работают, живут, как обычные граждане Австрии. Надо понимать, что террор стал инструментом решения практически всех проблем от экономических до внутриполитических… Террор – это нагнетание страха. Это попытка повлиять на общественное мнение, на решения властей, попытки отвлечь внимание от чего-то. И сегодняшние теракты надо рассматривать в параллели событий, происходящих в мире", - сказал Попов в эфире радио Sputnik.