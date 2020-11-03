Политолог о выборах в США: 4 ноября это не закончится

Как по состоянию на 3 ноября обстоят дела у кандидатов в президенты США в целом по стране, во время экспертной конференции, организованной на площадке МИА "Россия сегодня", рассказал декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

Радио Политолог о выборах в США: 4 ноября это не закончится

3 ноября в США официально пройдут президентские выборы, хотя голосование началось еще задолго до этого дня. Американские избиратели решают, останется ли действующий президент республиканец Дональд Трамп в Белом доме еще на четыре года или уступит президентское кресло кандидату от Демократической партии Джо Байдену.

"Экспертное сообщество поставлено в очень сложное положение. Если раньше мы могли ссылаться на определенные американские СМИ, были данные соцопросов, была определенная социология, всему этому мы доверяли, то в 2016 году оказалось, что все это не так, что очень трудно ориентироваться на традиционные источники… Провалилось 80 процентов экспертного сообщества, предсказав так, как оно должно было предсказать по всем опросам. По всем опросам должна была победить Клинтон, но вдруг побеждает Трамп. По сути дела он не победил, на 2,5 миллиона он отставал по популярному голосованию. Ситуация во многом повторяется. Сейчас видно, что многие соцопросы являются агитками в этой борьбе. То есть это пропагандистский материал, который направлен на то, чтобы сменить Трампа и привести любого человека. В США кампания сейчас уникальна тем, что речь идет не о каком-то человеке... Нынешняя кампания характерна тем, что нет другого кандидата, кроме Трампа. Все избиратели "за" или "против" Трампа", - сказал эксперт.

Сидоров также отметил, что президентская кампания в США "грязная", но при этом интересная, так как показывае6т раскол, существующий в американском обществе, который не закончится 3 ноября.

"Завтра утром это не кончится. То есть 4 ноября никто из кандидатов не признает победу друг друга. Каждый заявит, что он победил и дальше будут разбираться либо на улицах, либо в судах", - считает политолог.

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