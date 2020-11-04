Конджария рассказал, о чем говорит снижение выявляемости COVID-19 в Абхазии

Радио Конджария рассказал, о чем говорит снижение выявляемости COVID-19 в Абхазии

Эпидситуация в Абхазии пока все еще остается сложной, сказал Конджария в эфире радио Sputnik. Многие граждане нуждаются в госпитализации в стационары районных COVID-отделений, отметил он.

"Судя по сводкам, которые предоставляет оперативный штаб, можно сказать, что мы стали выявлять меньше, но эпидситуация пока остается сложной. Если говорить о выявляемости, можно сказать, что мы достигли так называемого плато, то есть та ровная прямая, когда не увеличивается и не уменьшается количество выявляемых, держится на средних цифрах. После того как мы достигли пиковых значений, буквально в ближайшее время все это должно пойти на спад. Думаю, скоро мы выйдем на минимальное количество выявляемых больных", - отметил Конджария в интервью радио Sputnik.

Заместитель министра здравоохранения подчеркнул, что всем необходимо по-прежнему соблюдать рекомендации, пользоваться средствами индивидуальной защиты, избегать массовых скоплений, воздержать себя от походов на свадьбы, в рестораны, на похороны.