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Конджария рассказал, о чем говорит снижение выявляемости COVID-19 в Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201104/1031214738/Kondzhariya-rasskazal-o-chem-govorit-snizhenie-vyyavlyaemosti-COVID-19-v-Abkhazii.html

Выявляемость COVID-19 в Абхазии, согласно сводкам оперштаба по защите населения, снижается. Заместитель министра здравоохранения Алхас Конджария объяснил, о чем свидетельствуют цифры.

Радио
Конджария рассказал, о чем говорит снижение выявляемости COVID-19 в Абхазии

Эпидситуация в Абхазии пока все еще остается сложной, сказал Конджария в эфире радио Sputnik. Многие граждане нуждаются в госпитализации в стационары районных COVID-отделений, отметил он.  

"Судя по сводкам, которые предоставляет оперативный штаб, можно сказать, что мы стали выявлять меньше, но эпидситуация пока остается сложной. Если говорить о выявляемости, можно сказать, что мы достигли так называемого плато, то есть та ровная прямая, когда не увеличивается и не уменьшается количество выявляемых, держится на средних цифрах. После того как мы достигли пиковых значений, буквально в ближайшее время все это должно пойти на спад. Думаю, скоро мы выйдем на минимальное количество выявляемых больных", - отметил Конджария в интервью радио Sputnik.         

Заместитель министра здравоохранения подчеркнул, что всем необходимо по-прежнему соблюдать рекомендации, пользоваться средствами индивидуальной защиты, избегать массовых скоплений, воздержать себя от походов на свадьбы, в рестораны, на похороны.


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