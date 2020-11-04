Такие обстоятельства: Логуа об атмосфере выборов в США

Радио Такие обстоятельства: Логуа об атмосфере выборов в США

Соотечественница из Абхазии, профессиональный психолог Хатуна Логуа впервые после переезда в США наблюдала за выборами. Сравнивая атмосферу, которая царит во время предвыборной кампании и в ходе самих выборов, она отметила, что уровень тревожности у коренных американцев и выходцев из СССР разный.

"По моим ощущениям, предвыборная пора была очень горячей. То, что я наблюдаю сейчас, меня немного удивляет и наводит на несколько грустные размышления. Потому что у меня высокий уровень тревожности, который связан с печальным опытом. А наблюдая за американцами, я вижу, что все спокойно, все чинно, организованно, с соблюдением всех мер предосторожности. И все проходит в спокойной и доброжелательной атмосфере. Я разговариваю с американцами и понимаю разницу. Гораздо выше тревожности у людей, которые приехали из политически нестабильной ситуации – это все русские. А здесь все приехавшие из постсоветского пространства – русские… Очень много переживаний у людей, которые здесь не родились и не выросли. У тех, кто живет здесь уже несколько поколений, - нет. И я понимаю, что такое стабильная политическая система и культура спокойной передачи власти, что вызывает у меня белую зависть. Здесь нет никакого конца света", - рассказала Хатуна Логуа на радио Sputnik.

Она удивлена тому, как люди спокойно ожидают результатов выборов, объясняя это тем, что жизнь будет продолжаться.

"Очень хочется, чтобы мы доросли до этого ощущения стабильности, до ощущения, что все мы сидим в одной лодке, и никто не будет раскачивать и переворачивать эту лодку. Эти ощущения – одни из вещей, которые меня впечатляют здесь. Это говорит о том, что государство здесь - для меня, для каждого гражданина. Перекосы есть, но в целом есть ощущение, что не я для чиновника, а чиновник любого уровня, любого ранга - для меня. И от этого мне становится немного грустно. Я бы хотела, чтобы мы доросли до такого понимания. Все это дается не просто так. Это нарабатывается и заслуживается", - отметила Логуа.

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