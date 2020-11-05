Главный инфекционист России рассказал, как лечить коронавирус дома

Профессор, доктор медицинских наук, главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов дал разъяснения ― в каких случаях коронавирусную инфекцию можно лечить в домашних условиях, не обращаясь к врачам, какие симптомы действительно серьезны и нужны ли антибиотики.

Радио Главный инфекционист России рассказал, как лечить коронавирус дома

Чуланов посоветовал гражданам в связи с пандемией COVID-19 быть внимательными к своему здоровью, "но не преувеличивать свои симптомы, если вы видите, что у вас обычное ОРЗ". Рекомендации главного инфекциониста РФ прозвучали на Первом канале.

"Новая коронавирусная инфекция ― это ОРЗ (острое респираторное заболевание), которых много, и оно одно из них. У абсолютного большинства людей, которые инфицированы, оно протекает в легкой форме, как и другие ОРЗ раньше", ― сказал Чуланов.

Первый совет от инфекциониста ― следить за температурой тела и появлением лихорадки, "если появляется температура и лихорадка, и если она не превышает 38 градусов, то просто используем жаропонижающие препараты, которые мы обычно используем в своей практике", советует Чуланов.

"Если температура повышается выше 38 градусов и держится несколько дней ― три-четыре дня и больше, этот симптом заставляет нас задуматься, что заболевание может перейти в среднетяжелую форму, и уже пора обратиться к врачу", ― говорит врач.

Также специалист рекомендует следить за таким симптомом, как одышка. Чтобы определить частоту дыхательных движений или частоту дыхания, нужно засечь по часам или секундомеру, сколько вдохов и выдохов вы делаете за одну минуту. Пороговое значение ― 22. Если вдохов-выходов меньше 22 в минуту, тревожиться не о чем, у вас нет одышки и нет повреждений легочной ткани, говорит профессор.

"Антибиотики не нужны, потому что антибиотики ― это препараты для борьбы с бактериальными инфекциями, а у нас с вами вирусная инфекция, поэтому однозначно использовать антибиотики не нужно",― подчеркивает врач.

Антибиотики могут понадобиться в клинике, если вдруг будут какие-то осложнения бактериального характера, но ни в коем случае ни дома, ни даже в амбулаторной практике их применять не нужно, добавляет специалист.

В свою очередь, для приема противовирусных препаратов нужно назначение врача. Дома самолечением заниматься не надо, потому что у таких препаратов есть и противопоказания, и разница в дозировке.

"Показания для назначения препаратов определяет врач, если вдруг симптоматика станет уже другая ― очень высокая температура, которая длится несколько дней, высокая частота дыхательных движений, то есть одышка появляется, в этом случае мы обращаемся к врачу. И врач уже принимает решение, какой препарат необходим, как длительно, в какой дозе", ― говорит Чуланов.