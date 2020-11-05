Ковалев о выборах в США: у Трампа есть единственный шанс отстоять победу

В штабе действующего президента США Дональда Трампа не исключили иски из-за подсчета голосов еще в двух штатах. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев.

Радио Ковалев о выборах в США: у Трампа есть единственный шанс отстоять победу

Штаб действующего президента США Дональда Трампа может подать иски в связи с подсчетом голосов в Аризоне и Неваде, республиканцы хотят не только оспорить результат, но и замедлить подведение итогов в этих штатах, передает CNN со ссылкой на источники.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что штаб президента подал иск в суд Джорджии с требованием к сотрудникам избирательных комиссий соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.

Также офис Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании, ссылаясь на отсутствие доступа сторонников республиканцев к отслеживанию подсчета, а также требует пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин.

Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов в ряде штатов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

В эфире радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев высказал мнение, что есть угроза серьезной радикализации в обществе на фоне выборов.

"Выборы президента США будут, к сожалению, главной новостной темой не пару дней, как обычно, а еще длительный период времени. Во-первых, из-за того, что затянется процесс подсчета голосов, которые были поданы по почте. А во-вторых, каждый из соперников не признает своего поражения, соответственно, будут самого разного рода разбирательства: и в судебных органах, и, что самое страшное, на улицах. Сторонники Джо Байдена уже на улицах, сторонники Дональда Трампа тоже не заставят себя ждать. Достаточно вспомнить, как они вели себя в Техасе накануне голосования, фактически выдавив оттуда агитационную кампанию Байдена. Поэтому ожидается дальнейшая серьезная радикализация, даже столкновения", – сказал Игорь Ковалев.

По его словам, в очередной раз ключевую роль при определении итогов выборов может сыграть судебная власть США.

"Конечно, пока главная задача Трампа – и это единственная его легальная возможность без того, чтобы прибегать к насилию и с оружием в руках отстаивать свою победу – это борьба в судах. Поэтому он так торопился назначить своих представителей на вакантные места в Верховном суде США, который может сыграть ключевую роль в этих судебных разбирательствах. Поскольку такие иски, скорее всего, дойдут до Верховного суда, и от мнения судей в очередной раз будет серьезно зависеть судьба Соединенных Штатов. То есть судебная власть, которая периодически вмешивается в политические процессы в США, может сыграть ключевую роль", – считает эксперт.