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Николай Трапш
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Политолог оценил возможность политического скандала после выборов в США

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201105/1031227583/Politolog-otsenil-vozmozhnost-politicheskogo-skandala-posle-vyborov-v-SShA.html

Возможность радикальных протестов или судебных разбирательств после оглашения результатов выборов президента США, в эфире радио Sputnik Абхазия оценил политолог Николай Трапш.

Радио
Политолог оценил возможность политического скандала после выборов в США

В США 3 ноября прошли выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Избирательные участки закрыты, ведется подсчет голосов.

"В этом году система выборов несколько сложнее, потому что расширены возможности почтового голосования, дистанционного, в связи с эпидемией коронавируса. Поэтому подсчет голосов по некоторым штатам затянется. Более того, в некоторых случаях приняты прецедентные решения, в частности, Трамп выражал недовольство позицией Верховного суда по поводу подсчета бюллетеней в Пенсельвании, где будут считать голоса, отправленные по почте, в течение трех дней после выборов. Эти новшества запутывают общую ситуацию", - сказал политолог.

Оценивая возможность политического скандала после выборов, Николай Трапш отметил, что не видит перспективы, что произойдет что-то радикальное.

"Пока ситуация достаточно спокойная. Весь вопрос в том, какое будет преимущество… Если разница будет существенная, то вряд ли американское общество поддержит какие-то радикальные протесты", - считает Трапш.

При этом он не исключает возможность, что будут разбирательства в судах.

"Но чтобы оспорить какой-то результат по выборам, надо будет предоставить очень существенные доказательства того, что имели место нарушения, фальсификации и технические ошибки. Без этого шансов оспорить результаты выборов ни у одной стороны нет", - сказал эксперт. 

Штаб действующего президента США Дональда Трампа может подать иски в связи с подсчетом голосов в Аризоне и Неваде, республиканцы хотят не только оспорить результат, но и замедлить подведение итогов в этих штатах, передает CNN со ссылкой на источники.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что штаб президента подал иск в суд Джорджии с требованием к сотрудникам избирательных комиссий соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.

Также офис Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании, ссылаясь на отсутствие доступа сторонников республиканцев к отслеживанию подсчета, а также требует пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин.


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