Такие обстоятельства: Матуа об испытании вакцины от коклюша

В эфире радио Sputnik Абхазия заместитель директора по научной работе НИИЭПиТ Алиса Матуа рассказала, как пандемия коронавируса отразилась на испытания вакцины от коклюша.

Радио Такие обстоятельства: Матуа об испытании вакцина от коклюша

НИИЭПиТ Абхазии совместно с российским научным институтом Гамалеи совместно испытывают вакцину от коклюша. Сотрудничество абхазских и российских ученых в этом вопросе продолжается уже более 10 лет, рассказала Алиса Матуа.

"Клинические этапы были успешно пройдены: была доказана безопасность вакцины и ее эффективность… Два серьезных клинических этапа были пройдены в России, а сейчас все находится на третьем этапе клинических испытаний, который приостановили из-за коронавирсуной инфекции. Третий этап, возможно, был бы уже завершен, если бы не все что сейчас происходит в мире. Но, несмотря на эти все сложности по коронавирусу, наша работа продолжается и в прошлом месяце к нам также приезжали наши коллеги и мы продолжили нашу совместную работу", - рассказала Матуа.

Подробности слушайте в аудиофайле.