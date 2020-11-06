Зантария: позывные Абхазского телевидения духовно сплачивали людей

О том, как начинало вещать Абхазское телевидение и как важно для местных жителей было слышать позывные национального телеканала, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал общественный деятель, публицист и журналист Владимир Зантария.

Радио Зантария о появлении Абхазского телевидения: духовно сплачивало людей

6 ноября 1978 года состоялся первый эфир Абхазского телевидения. На телеэкранах появилась заставка с видом Сухума. С этого дня началось становление Абхазского телевидения, которое уже прошло 42-летний путь. Во всех уголках Апсны с голубого экрана впервые раздались волнующие звуки известной народной песни, ставшие позывными Абхазского телевидения. О том, как оно было создано, благодаря национально-освободительному движению, и какую роль национальное телевидения играло в борьбе за независимость абхазского народа, рассказал общественный деятель, публицист и журналист Владимир Зантария.

Вспоминая историю становления Абхазского телевидения, Владимир Зантария отметил, что реальное открытие учреждения Государственного телевидения стало возможным в результате Постановления высшего политического руководства бывшей советской державы. Постановление родилось в результате обращения 130 представителей общественности и интеллигенции Абхазии в высшие партийные органы в 1977 году. Письмо вызвало огромный общественный резонанс в Абхазии, в 1978 году авторов этого письма стали преследовать, рассказал Владимир Зантария.

"Главное, что телевидение и Абхазский государственный университет стали реально возможными в Абхазии только благодаря такому очень энергичному выступлению представителей национальной интеллигенции. Конечно, и до этих событий, захлестнувших всю Абхазию, тоже ставился вопрос о национальном телевидении. Люди, ставившие этот вопрос, понимали, что это уникальный ресурс, играющий колоссальную роль в формировании социального мировоззрения, национального самосознания. Но эти письма не вызывали должного реагирования, а "Письмо 130" очень взбудоражило всю державу", - сказал Зантария.

На этапе создания Абхазского телевидения его идеологическую роль Владимир Зантария назвал колоссальной.

"Некоторое время телевидение работало по временной схеме. Согласовывалось это с вышестоящими органами Грузии. Не было возможности делать видеосъемки, делали фотосъемки и выходили с фотосюжетами. Потребовалось время, чтобы телевидение вышло на профессиональный уровень. Но даже несмотря на это, народ трепетно ждал появления этого позыва. Это играло не только идеологическую роль, но и очень духовно сплачивало людей", - вспоминает Владимир Зантария.

Подробности слушайте в аудиофайле.