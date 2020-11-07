"ЯсноПонятно". Разбогатеть на бабушкиной вазе

Антиквариат – это любые старые вещи? Почему одни ничего не стоят, а другие продаются на аукционах за десятки тысяч долларов? Как понять: оставшаяся от бабушки горка — это целое состояние или просто хлам? Можно ли разбогатеть на коллекции монет или спичечных коробков?

Радио "ЯсноПонятно". Разбогатеть на бабушкиной вазе

Современное искусство будет через сто лет так же востребовано, как сейчас Пикассо и Айвазовский? В кризис стали больше продавать, или всё не так очевидно? Почему люди покупают антиквариат и предметы искусства? Инвестиции? Коллекционный интерес? Или это желание украсить свою жизнь прекрасными вещами, и пользоваться ими в быту?

Что будет, если ставить антикварную посуду в посудомоечную машину или микроволновку, рассказывает вице-президент Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров, вице-президент Ассоциации антикваров Санкт-Петербурга Михаил Суслов. Спрашивают Лина, Ваня и Ксюша.

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