"ЯсноПонятно". Разбогатеть на бабушкиной вазе

Антиквариат – это любые старые вещи? Почему одни ничего не стоят, а другие продаются на аукционах за десятки тысяч долларов? Как понять: оставшаяся от бабушки горка — это целое состояние или просто хлам? Можно ли разбогатеть на коллекции монет или спичечных коробков?
Современное искусство будет через сто лет так же востребовано, как сейчас Пикассо и Айвазовский? В кризис стали больше продавать, или всё не так очевидно? Почему люди покупают антиквариат и предметы искусства? Инвестиции? Коллекционный интерес? Или это желание украсить свою жизнь прекрасными вещами, и пользоваться ими в быту?
Что будет, если ставить антикварную посуду в посудомоечную машину или микроволновку, рассказывает вице-президент Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров, вице-президент Ассоциации антикваров Санкт-Петербурга Михаил Суслов. Спрашивают Лина, Ваня и Ксюша.
Около четырех лет назад жительница Гудауты Мактина Пилия пристроила первого питомца, которого она подобрала на улице, и с тех пор прочно связала свою жизнь со спасением бездомных собак от голодной смерти.