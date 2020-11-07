Пушкину можно, а вам нельзя! Что такое рифма, ее виды и особенности

Почему рифмовать на глаголы моветон, но Пушкину можно? Что такое акустическая рифма, чем хороши омонимическая и абсолютная рифмы и почему так ценится авторская рифма?
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Какие бывают рифмы? Наверное, многие ответят: плохие и хорошие. Если бы все было так просто! Чем отличается богатая рифма от бедной, а мужская рифма от женской (дело не в гендерах)?
Почему рифмовать на глаголы моветон, но Пушкину можно? Что такое акустическая рифма, чем хороши омонимическая и абсолютная рифмы и почему так ценится авторская рифма?
Слушайте подкасты РИА Новости.
За все время эпидемии в Абхазии выявили 4720 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Выздоровел 2831 человек. Летальных случаев 51.
Ранее крупнейшие американские СМИ сообщили о победе Джо Байдена в президентской гонке.
Движение троллейбусов в Сухуме было приостановлено с 4 ноября в связи с переводом троллейбусной линии на улицу Аидгылара.
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