Пушкину можно, а вам нельзя! Что такое рифма, ее виды и особенности

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Какие бывают рифмы? Наверное, многие ответят: плохие и хорошие. Если бы все было так просто! Чем отличается богатая рифма от бедной, а мужская рифма от женской (дело не в гендерах)?