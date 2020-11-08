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Дополнительное время: Гергедава о карьере Хабиба Нурмагомедова

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201108/1031246641/Dopolnitelnoe-vremya-Gergedava-o-karere-Khabiba-Nurmagomedova.html

Президент Федерации тайского бокса республики Тимур Гергедава в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как можно повторить успех Хабиба Нурмагомедова.

Радио
Дополнительное время: Гергедава о карьере Хабиба Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после того, как защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.

"Я до этого боя предполагал, обсуждая эту тему, что он завершит свою карьеру. Я догадался, потому что было понятно, что человек шел со своим отцом. Главный ключевой тренер сборной был его отец…", - сказал Гергедава на радио Sputnik.  

Президент Федерации тайского бокса республики поделился своим мнением о том, в каком возрасте дети делают осознанный выбор в пользу спорта и какие наставления он дает своим подопечным, чтобы они смогли повторить успех легендарного бойца.

Подробности слушайте в аудиофайле.


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