Инфекционист рассказал, сколько больной коронавирусом может быть заразен
"В ряде исследований было показано, что при легком и среднетяжелом течении обычно вирус выделяется где-то около 10 дней после выявления симптомов. При тяжелом течении заболевания длительность выделения вируса может достигать до 20 дней", - заявил он.
Иногда этот период может растянуться и до 2 месяцев, однако это бывает крайне редко.
Между тем инфекционист отметил, что человек в этом случае может не представлять опасности для окружающих и уже не быть заразным.
Министерство обороны России сообщило о том, что российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Армении рядом с населенным пунктом Ерасх, после того как подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК, вечером 9 ноября.