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Инфекционист рассказал, сколько больной коронавирусом может быть заразен

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Человек, заболевший коронавирусом, остается заразным до 20 дней после появления симптомов, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

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Инфекционист рассказал, сколько больной коронавирусом может быть заразен

"В ряде исследований было показано, что при легком и среднетяжелом течении обычно вирус выделяется где-то около 10 дней после выявления симптомов. При тяжелом течении заболевания длительность выделения вируса может достигать до 20 дней", - заявил он.

Иногда этот период может растянуться и до 2 месяцев, однако это бывает крайне редко. 

Между тем инфекционист отметил, что человек в этом случае может не представлять опасности для окружающих и уже не быть заразным. 


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