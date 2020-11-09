Инфекционист рассказал, сколько больной коронавирусом может быть заразен

Человек, заболевший коронавирусом, остается заразным до 20 дней после появления симптомов, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Радио Инфекционист рассказал, сколько больной коронавирусом может быть заразен

"В ряде исследований было показано, что при легком и среднетяжелом течении обычно вирус выделяется где-то около 10 дней после выявления симптомов. При тяжелом течении заболевания длительность выделения вируса может достигать до 20 дней", - заявил он.

Иногда этот период может растянуться и до 2 месяцев, однако это бывает крайне редко.

Между тем инфекционист отметил, что человек в этом случае может не представлять опасности для окружающих и уже не быть заразным.