Нетрудный возраст: Лазария о музыке, фотографиях и популярности "рaparazzi_аpsny"

Создатель одной из самых популярных в Абхазии страничек в Instagram Адгур Лазария в эфире радио Sputnik рассказал, почему решил популяризировать известных в стране людей на безвозмездной основе и как у него получилось собрать более 11 тысяч подписчиков.

Радио Нетрудный возраст: Лазария о том, как развить страничку в соцсетях

Адгур Лазария – молодой музыкант и фотограф. Но на этом поле его творчества не ограничено. Он создатель одной из самых популярных страниц в Instagram "рaparazzi_аpsny", которая собрала уже более 11 тысяч подписчиков. На своей страничке Адгур Лазария делится событиями из жизни звезд эстрады, спортсменов, танцоров. Адгур проводит флешмобы на исторические темы. Столь разносторонне развитая личность стала героем очередного выпуска программы "Нетрудный возраст".

"Сколько я себя помню, все время занимаюсь творчеством. Сначала это была музыка. Мне интересна поэзия, фотографии. Я пою и скоро планирую выпустить свой сингл", - рассказал Лазария о себе.

Кроме того, молодой человек работает фотографом в модельном агентстве.

"Музыка и фотография дополняют друг друга. Когда я фотографирую или делаю видео, у меня в голове играет музыка, которая ассоциируется с какой-то фотосессией. Как-то все это вместе рождается у меня в голове. Это взаимосвязано", - сказал Адгур Лазария.

Помимо этих увлечений, Адгур создал страницу в Инстаграм, переняв опыт группы сети Вконтакте "Папараци не дремлют".

"Мне хотелось придумать что-то для абхазской аудитории… Там публиковались новости зарубежных певцов, актеров и моделей. И я решил сделать страницу "рaparazzi_аpsny" и работать в этом направлении. Меня многие поддержали в тот момент… Такой идеи еще не было", - рассказал Адгур на радио Sputnik.

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