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Такие обстоятельства: Кондратьева о фотоконкурсе "Абхазия в фокусе. Из 20-го в 21-й"

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Sputnik Абхазия
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Идет прием работ на второй фотоконкурс "Абхазия в фокусе. Из 20-го в 21-й". Об его условиях, о том, кто будет оценивать работы, в эфире радио Sputnik рассказала, заместитель начальника отдела молодежи и спорта администрации Очамчырского района Фаина Кондратьева.

Радио
Такие обстоятельства: Кондратьева о фотоконкурсе "Абхазия в фокусе. Из 20-го в 21-й"

Второй конкурс ориентирован на жанр фотожурналистики, в его рамках участникам предложены различные номинации: "новости", "повседневная жизнь", "окружающая среда", "портрет современника" и "мобильная фотография".

Фотографии будут регулярно публиковаться на обозрение подписчиков на страницах фотоконкурса в Instagram, Facebook, Vk и других соцсетей.

В мае 2021 года состоится выставка лучших работ первого и второго конкурсов "Абхазия в фокусе", там же будут объявлены победители конкурса и главный победитель – обладатель гран-при.

Прием работ продлится до 15 марта 2021 года.


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