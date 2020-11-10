Такие обстоятельства: Кондратьева о фотоконкурсе "Абхазия в фокусе. Из 20-го в 21-й"

Идет прием работ на второй фотоконкурс "Абхазия в фокусе. Из 20-го в 21-й". Об его условиях, о том, кто будет оценивать работы, в эфире радио Sputnik рассказала, заместитель начальника отдела молодежи и спорта администрации Очамчырского района Фаина Кондратьева.

Радио Такие обстоятельства: Кондратьева о фотоконкурсе "Абхазия в фокусе. Из 20-го в 21-й"

Второй конкурс ориентирован на жанр фотожурналистики, в его рамках участникам предложены различные номинации: "новости", "повседневная жизнь", "окружающая среда", "портрет современника" и "мобильная фотография".

Фотографии будут регулярно публиковаться на обозрение подписчиков на страницах фотоконкурса в Instagram, Facebook, Vk и других соцсетей.

В мае 2021 года состоится выставка лучших работ первого и второго конкурсов "Абхазия в фокусе", там же будут объявлены победители конкурса и главный победитель – обладатель гран-при.

Прием работ продлится до 15 марта 2021 года.