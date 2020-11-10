Гражданин и начальник: Делба о проекте бюджета Абхазии на 2021 год

Вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал об основных параметрах бюджета страны на 2021 год.

Радио Гражданин и начальник: Делба о проекте бюджета Абхазии на 2021 год

В Кабинете министров сформирован бюджет страны на 2021 год. Бюджету еще предстоит процедура рассмотрения в Народном Собрании, но основные параметры главного финансового документа на предстоящий год в эфире радио Sputnik Абхазия озвучил Владимир Делба.

По его словам, бюджет, как и прежде, будет носить социальную направленность. Так, предусмотрены надбавки к заработной плате некоторым категориям работников бюджетной сферы. Значительно увеличено финансирование сельскохозяйственной отрасли – в целом в бюджете на нее предусмотрено 100 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на развитие животноводства, растениеводства, борьбу с вредителями растений. Кроме того, существенная сумма будет выделена на здравоохранение с учетом проводимых в стране противоэпидемических мероприятий. Бюджеты районов получат существенную поддержку из республиканского бюджета.

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