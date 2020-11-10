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© Фото : предоставлено Александром Студеникиным

Политолог о перемирии в Карабахе: перспектива потерять все была реальной

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201110/1031259211/Politolog-o-peremirii-v-Karabakhe-perspektiva-poteryat-vse-byla-realnoy.html

Политолог Александр Студеникин в эфире радио Sputnik Абхазия дал оценку подписанному трехстороннему соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Радио
Политолог о перемирии в Карабахе: соглашение призвано не потерять все

Главы России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

"Крупные государства имеют свою политику, которая поглощает локальные цели и задачи государств менее крупных. Это мы видим и в данном случае. Эта ситуация была неожиданная для какой-то части людей, но, по большому счету, неожиданная она была условно, потому что ни одно из этих событий, кроме локальных боевых операций не могли состояться без шагов региональных крупных держав и мировых держав. Мы видим, что в последнее время неоднократно происходили попытки получить политическое преимущество, и Турция сразу включилась в эти процессы на одной стороне. Попытка США не удалась в политическом плане. Но Москва провела свои действия и этот шаг остановил в ближайшей перспективе боевые действия, смерти огромного количества людей. Это можно оценить положительно. Армения, в частности, Карабах, понес крупное военное поражение на полях сражений. Этими соглашениями в Ереване не довольны, но они остановили продвижение азербайджанской армии, они призваны оставить хотя бы часть территории Карабаха и не потерять все. Перспектива потерять все была реальной. Ни одну сторону полностью это соглашение не может устраивать. Это логично. Потому что побеждающая сторона хочет победить до конца, добить всех своих врагов, а проигравшая сторона желает что-то удержать. Но политика - это политика... Россия на данном этапе выступила в качестве сдерживающей стороны", - сказал Студеникин.

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