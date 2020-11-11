Водовозов о витаминах в период коронавируса: не все так однозначно

Радио Водовозов о витаминах в период коронавируса: не все так однозначно

Заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание", диетолог высшей квалификационной категории ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева в беседе с "Российской газетой" рассказала, что противостоять коронавирусной инфекции поможет потребление продуктов, которые содержат большое количество витаминов и минералов, укрепляющих иммунитет. Она отметила важность таких витаминов, как А, С, D, Е, В2, В6 и В12, а также фолиевой кислоты, цинка, селена и железа.

Как напомнила специалист, дефицит витамина D может привести к риску развития респираторных инфекционных заболеваний. Кроме того, он поддерживает выработку специфических антимикробных белков в эпителии органов дыхания — это снижает вероятность заражения вирусом и прогрессирования симптомов инфекции. Об этом пишут РИА Новости.

А в эфире радио Sputnik Южная Осетия врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов, говоря о витаминах, заметил, что не все так однозначно.

"Как изначально задумано, витамины - это составляющее пищи. Этот ингредиент должен поступать в организм в составе продуктов. И, когда мы говорим, что натуральные витамины полезнее, это действительно так, потому что пытаясь получить витамин С из фруктов, мы дополнительно получаем клетчатку, массу других полезных веществ, то, что нам действительно необходимо, а не только изолированно витамин С.

Проводилось множество исследований относительно и витамина Д. Если у человека понижен уровень витамина Д, он хуже переносит коронавирусную инфекцию. Из чего некоторые делают некорректный вывод: если человеку давать витамин Д, он легче будет переносить ковид. Не исключено, что существует и другая причина, которая влияет и на уровень витамина Д, и на переносимость коронавирусной инфекции", - сказал Алексей Водовозов.