Гущин: Россия усиливает свои позиции на Южном Кавказе

Радио Гущин: Россия усиливает свои позиции на Южном Кавказе

10 ноября достигнута договоренность лидеров России, Азербайджан и Армении о начале развертывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Что это означает для региональной безопасности? Что получают и теряют стороны? Об этом шла речь в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в ходе онлайн-конференции о региональной безопасности на Южном Кавказе.

"Россия усиливает свои позиции на Южном Кавказе в результате этого соглашения. Все разговоры о том, что Россия уходит с Южного Кавказа теперь не соответствуют реальности. Другое дело, что усиливается турецкий фактор и соглашение не снимает потенциально возможные противоречия между двумя крупнейшими региональными державами в этом регионе. Азербайджан находится под серьезным влиянием Турции, это влияние выстраивалось не сейчас, оно выстраивалось весь постсоветский период. Сейчас оно усилилось. Просто так для Азербайджана Турция "таскать каштаны из огня" не будет, и ясно, что это влияние не будет ослабевать в ближайшее время вне зависимости от того, участвует Турция в миротворческой операции или, как прописано в соглашении, не будет турецких миротворцев, а их, видимо, не будет, а будет наблюдательный центр. Статус наблюдательного центра – это не статус миротворца. В качестве миротворцев присутствует только Россия на территории Нагорного Карабаха. Но в долгосрочном плане с точки зрения установления полноценного мира этот документ я рассматриваю как пролог к дальнейшей очень серьезной политической и миротворческой работе, которая будет осуществляться на Южном Кавказе. Еще один важный момент, что вне региональные авторы фактически исключены из мирного процесса – вопрос решается крупнейшими региональными игроками. Время покажет, насколько это эффективно", - отметил Гущин.

Президенты Армении, Азербайджана и России выпустили совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. В регион вводятся российские миротворцы. Большая часть из них уже прибыла в регион.