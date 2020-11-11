Заслуженный врач России рассказал, вредят ли маски здоровью человека

Член комитета по социальной политике Совета Федерации России, заслуженный врач России Владимир Круглый разъяснил, приносят маски больше вреда или пользы для здоровья.

Радио Заслуженный врач России рассказал, вредят ли маски здоровью человека

Ношение масок становится очень актуальной темой, заметил член комитета по социальной политике Совета Федерации РФ, заслуженный врач России Владимир Круглый на онлайн-пресс-конференции в формате видеомоста Sputnik Минск - Ереван - Кишинев - Москва.

"В Японии недавно было проведено исследование, по результатам которого сделали выводы, что если оба человека носят медицинскую маску, то это до 80% снижает риск заражения коронавирусом", - рассказал эксперт.

При этом если маску носит только один, то вероятность снижается вдвое, добавил заслуженный врач России.

Также член комитета по социальной политике Совета Федерации РФ объяснил, наносит ли ношение маски вред человеку.

"Я глубоко убежден, что опасность гиперкапнии (состояние, вызванное избыточным количеством CO2 в крови; отравление углекислым газом - ред.) сильно преувеличена", - отметил эксперт.

Он отметил, что в незначительных количествах углекислый газ не может быть вреден и тем более токсичен при ношении маски: вреда от длительного ношения маски нет.