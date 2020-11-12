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Лавров: миротворцев из Турции в Нагорном Карабахе не будет

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201112/1031273523/Lavrov-mirotvortsev-iz-Turtsii-v-Nagornom-Karabakhe-ne-budet.html

В Нагорный Карабах не будут направляться никакие миротворческие подразделения из Турции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров российским и зарубежным журналистам.

Совместный российско-турецкий мониторинговый центр будет работать на территории Азербайджана, сообщил журналистам глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.

Радио
Лавров: миротворцев из Турции в Нагорном Карабахе не будет

"Границы мобильности турецких наблюдателей ограничиваются теми географическими координатами, которые будут определены для размещения, создаваемого российско-турецкого мониторингового центра на территории Азербайджана, на той части, которая не приближена к Карабаху. Центр будет работать исключительно в дистанционном режиме, использовать технические средства объективного контроля, включая беспилотники и прочие технологии, которые позволяют определять ситуацию на земле в Карабахе, на линии соприкосновения. Границы мобильности турецких наблюдателей будут ограничены этими помещениями (мониторингового центра РФ и Турции - ред.), которые будут выделены на азербайджанской территории, не на территории бывшего конфликта, для размещения российских и турецких наблюдателей. Что касается заявлений в парламенте (Турции) насчет того, что будут работать на тех же основаниях, что и россияне, речь идет исключительно о том самом центре, который будет стационарно, без каких-либо выездных миссий, размещен на территории Азербайджана", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет.

"Что касается заявлений в парламенте (Турции - ред.) насчет того, что будут работать на тех же основаниях, что и россияне, речь идет исключительно о том самом центре, который будет стационарно, без каких-либо выездных миссий, размещен на территории Азербайджана", - подчеркнул министр в интервью российским и зарубежным СМИ.

 


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