Лавров: миротворцев из Турции в Нагорном Карабахе не будет

Совместный российско-турецкий мониторинговый центр будет работать на территории Азербайджана, сообщил журналистам глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.
"Границы мобильности турецких наблюдателей ограничиваются теми географическими координатами, которые будут определены для размещения, создаваемого российско-турецкого мониторингового центра на территории Азербайджана, на той части, которая не приближена к Карабаху. Центр будет работать исключительно в дистанционном режиме, использовать технические средства объективного контроля, включая беспилотники и прочие технологии, которые позволяют определять ситуацию на земле в Карабахе, на линии соприкосновения. Границы мобильности турецких наблюдателей будут ограничены этими помещениями (мониторингового центра РФ и Турции - ред.), которые будут выделены на азербайджанской территории, не на территории бывшего конфликта, для размещения российских и турецких наблюдателей. Что касается заявлений в парламенте (Турции) насчет того, что будут работать на тех же основаниях, что и россияне, речь идет исключительно о том самом центре, который будет стационарно, без каких-либо выездных миссий, размещен на территории Азербайджана", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.
По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет.
"Что касается заявлений в парламенте (Турции - ред.) насчет того, что будут работать на тех же основаниях, что и россияне, речь идет исключительно о том самом центре, который будет стационарно, без каких-либо выездных миссий, размещен на территории Азербайджана", - подчеркнул министр в интервью российским и зарубежным СМИ.