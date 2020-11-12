Гицба об отделениях ВААК в Турции: стараемся быть полезными

Исполнительный секретарь Всемирного абхазо-абазинского конгресса (ВААК) Инар Гицба рассказал в эфире радио Sputnik о цели открытия еще одного отделения конгресса в Турции.

Восьмое по счету местное отделение ВААК открылось в городе Адана, в Турции.

Радио Гицба об отделениях ВААК в Турции: стараемся быть полезными

"Мы рассчитываем, что деятельность местного отделения в Адане позволит нам укрепить сеть взаимодействий между всеми местными отделениями и региональными отделениями конгресса, которые открываются в странах контактного проживания нашей диаспоры, и позволит укреплять связи, развивать более эффективно вопросы этнокультурного характера и, конечно, продвигать положительный имидж нашей страны в тех регионах, где у нас действуют местные отделения. Но основная задача - это поиск и учет максимально широкого круга наших соотечественников, которые проживают в том или ином регионе, заполнение соответствующих заявлений о вступлении в члены конгресса, которые дают нам возможность собирать какую-то базу и понимать, какая численность наших соотечественников проживают именно в этом регионе", - отметил Гицба.

Исполнительный секретарь Всемирного абхазо-абазинского конгресса рассказал и о главных проектах для соотечественников.

"Мы стараемся быть полезными в обеспечении условий для изучения языка. В Адане до введения ограничительных мер активно работали курсы по изучению абхазского и абазинского языка. Мы были сопричастны к направлению туда преподавателя абазинского языка из Карачаево-Черкесии. Дальше будем содействовать организацию курсов по изучению национального танца, ну и ряд других проектов", - отметил Гицба.

Более подробно беседу можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.