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Смыр об изменениях бюджетного устройства Абхазии: необходимость

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201113/1031275026/Smyr-ob-izmeneniyakh-byudzhetnogo-ustroystva-Abkhazii-neobkhodimost.html

Председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр в эфире радио Sputnik рассказала, для чего нужны были изменения в бюджетное устройство Абхазии.

Радио
Смыр об изменениях бюджетного устройства Абхазии: необходимость

Парламент Абхазии проголосовал в четверг за внесение изменений в закон "Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия". По мнению председателя парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр, данные изменения позитивны с точки зрения учета и контроля бюджетных средств.

"Когда мы принимали бюджеты, всегда речь шла об администраторах доходов. Бюджетные средства перечислялись на организации, юридическим, физическим лицам, мы говорили об учете, контроле, невозможности отслеживания средств. Сейчас как раз-таки эти изменения в некотором смысле связаны и с этим. Эти изменения были необходимы. Они позволяют открывать счета юридическим и физическим лицам, которые не являлись участниками бюджетного процесса, но их внедряют в систему казначейского исполнения. Денежные средства, которые будут перечисляться на счета этих лиц, будут в системе казначейского исполнения бюджета. С точки зрения учета и контроля это очень хорошо", - заметила Смыр.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.


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