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Роман Дбар
© Sputnik / Илона Хварцкия

Дбар об эвкалиптовой листоблошке в Абхазии: картина драматична

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Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (142)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201113/1031275481/Dbar-ob-evkaliptovoy-listobloshke-v-Abkhazii-kartina-dramatichna-.html

О ситуации с вредителем эвкалипта листоблошкой и о том, что применяется в борьбе с ней, в эфире радио Sputnik рассказал директор института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар.

Случаи поражения эвкалиптов в Абхазии листоболошкой были зафиксированы в 2009 году.

Радио
Дбар об эвкалиптовой листоблошке в Абхазии: картина драматична

"С момента регистрации на территории Абхазии эвкалиптовой листоблошкой картина только усугубляется. С каждым годом увеличивается ареал, который охватывает листоблошка, и уже сегодня можно говорить о том, что часть насаждений в достаточно сложном состоянии, если тенденция эта сохранится и дальше, то мы можем потерять эвкалиптовые насаждения, в первую очередь в наиболее ценных частях их посадок. Это касается городских парков, придорожных аллей. Картина достаточно драматичная", - сказал Дбар.       

По словам ученого, применение обычных методов лечения, которые используются в сельском хозяйстве, не пригодно из-за высокоствольности эвкалипта. Чтобы использовать новые методики, надо проводить испытания и адаптировать уже существующие, отметил он.   

"Мы попробовали использовать системные препараты, которые эффективно работают против нее, это препараты, которые впитываются в ткань растений и затем соками разносятся по всем тканям, и соответственно любые сосущие насекомые оказываются поражены. Но, главная проблема - это высокоствольность деревьев. Мы обратились к владельцам дронов, которые используются для опрыскивания сельскохозяйственных угодий, пока эти первые попытки не увенчались успехом, потому что дроны были запрограммированы на обработку низкоствольных деревьев", - сказал Дбар.

Эвкалиптовая листоблошка неприметная, светло-зеленого или бежевого цвета, всего два-три миллиметра в диаметре. Отличительные признаки поражения - листья эвкалипта покрываются белыми пятнами, со временем они высыхают и выпадают. Само дерево не страдает от вредителя.

Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (142)

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