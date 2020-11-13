Дбар об эвкалиптовой листоблошке в Абхазии: картина драматична

О ситуации с вредителем эвкалипта листоблошкой и о том, что применяется в борьбе с ней, в эфире радио Sputnik рассказал директор института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар.

Случаи поражения эвкалиптов в Абхазии листоболошкой были зафиксированы в 2009 году.

Радио Дбар об эвкалиптовой листоблошке в Абхазии: картина драматична

"С момента регистрации на территории Абхазии эвкалиптовой листоблошкой картина только усугубляется. С каждым годом увеличивается ареал, который охватывает листоблошка, и уже сегодня можно говорить о том, что часть насаждений в достаточно сложном состоянии, если тенденция эта сохранится и дальше, то мы можем потерять эвкалиптовые насаждения, в первую очередь в наиболее ценных частях их посадок. Это касается городских парков, придорожных аллей. Картина достаточно драматичная", - сказал Дбар.

По словам ученого, применение обычных методов лечения, которые используются в сельском хозяйстве, не пригодно из-за высокоствольности эвкалипта. Чтобы использовать новые методики, надо проводить испытания и адаптировать уже существующие, отметил он.

"Мы попробовали использовать системные препараты, которые эффективно работают против нее, это препараты, которые впитываются в ткань растений и затем соками разносятся по всем тканям, и соответственно любые сосущие насекомые оказываются поражены. Но, главная проблема - это высокоствольность деревьев. Мы обратились к владельцам дронов, которые используются для опрыскивания сельскохозяйственных угодий, пока эти первые попытки не увенчались успехом, потому что дроны были запрограммированы на обработку низкоствольных деревьев", - сказал Дбар.

Эвкалиптовая листоблошка неприметная, светло-зеленого или бежевого цвета, всего два-три миллиметра в диаметре. Отличительные признаки поражения - листья эвкалипта покрываются белыми пятнами, со временем они высыхают и выпадают. Само дерево не страдает от вредителя.