Военный эксперт: пока российские миротворцы стоят в Карабахе, войны не будет

Российский военный эксперт Александр Храмчихин пояснил, кто и что получил по итогам второй войны в Нагорном Карабахе.

Радио Военный эксперт: пока российские миротворцы стоят в Карабахе, войны не будет

Как отметил эксперт, новая война возможна, пожалуй, лишь в случае, если Турция устранит президента Азербайджана и поставит свою марионетку. Но это, с точки зрения Храмчихина, сейчас представляется маловероятным.

По его словам, итоги войны для сторон конфликта и внешних арбитров таковы: Армения не потеряла все, она сохранила основную часть Карабаха исключительно благодаря России.

"Россия резко нарастила свое влияние. Вот так, за один день, пришла и нарастила. Азербайджан просто победил. Хотя он и не довел дело до конца, но, тем не менее, все равно занял большую часть ранее потерянной территории. Оставшуюся часть при необходимости он займет очень легко. К тому же он сохранил хорошие отношения с Россией и не стал марионеткой Турции", - сказал Храмчихин в эфире Sputnik Армения.

Он считает, что если бы Баку пошел до конца в войне, то полностью был бы всем обязан Анкаре.

Турция, с точки зрения эксперта, также увеличила свое влияние, но финал пришелся совсем не по душе Анкаре: что будет дальше с турецким присутствием в Азербайджане, пока не очень понятно.

Лидеры России, Армении и Азербайджана – Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев, 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.