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"Заговор классиков". Кюхельбекер: поэтические мечты о будущем России

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201114/1031281395/Zagovor-klassikov-Kyukhelbeker-poeticheskie-mechty-o-buduschem-Rossii.html

Дворянин из обрусевшей немецкой семьи. Друг Пушкина. Поэт, драматург, дуэлянт, путешественник. Активный участник Декабрьского восстания, сосланный на вечное поселение в Сибирь и освобожденный незадолго до смерти. Вся жизнь – остросюжетный роман.

Радио
"Заговор классиков". Кюхельбекер: поэтические мечты о будущем России

Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.

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Темы:
Подкасты РИА (397)

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