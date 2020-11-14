"Правда тела": как "вписать" тренировки в своё расписание

Вечером нет сил даже дойти до душа, а утром нужно везти детей в школу. Очередная командировка ― опять пропускаешь месяц занятий. Ходишь в зал ежедневно ― в итоге "перетрен". Как правильно вписать тренировки в свою жизнь? Важно ли время тренировки?

Радио "Правда тела". Как "вписать" тренировки в своё расписание

Работают ли онлайн-тренировки? Насколько полезны "челленджи" по стоянию в планке”? И можно ли заниматься только бегом или боксом ― и больше ничем? Объясняет куратор очного отделения Школы идеального тела Sekta Ия Морозова.

03:30 Почему главное ― это поставить цель

05:30 Как можно постепенно наращивать нагрузку

07:30 Зачем развивать координацию и как это поможет не падать в гололёд

10:00 Заниматься только по выходным: нормально или нет

11:30 Тренироваться по 15 минут каждое утро (так, правда, можно?)

12:45 Онлайн-тренировки: работает ли это

14:45 Утренние или вечерние тренировки ― как лучше

15:10 Насколько полезны челленджи и марафоны

18:00 Как быть, если временно вынужден прервать тренировки

20:30 Какие ошибки приводят к ощущению "перетрена"

23:30 Только бокс или только бег: можно ли заниматься только одним видом спорта

Подкаст "Правда тела" выходит по средам.

Слушайте подкасты РИА Новости.