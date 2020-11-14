Ямб, Хорей и реформа Ломоносова. Почему наша поэзия богаче западной?

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Стихи без рифмы в зарубежной литературе давно популярнее классической поэзии. Правда, что рифмы исчерпали себя еще в прошлом веке? Почему наша поэзия богаче западной? Объясняем на примерах и сравнениях с другими языками и рассказываем, какие бывают схемы.
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Веерные отключения электричества введут в Абхазии в связи с перегрузом энергосетей с 15 ноября.
В ходе телефонного разговора стороны обсудили аспекты реализации договоренностей по Нагорному Карабаху.
Путина хамсы в Республике Абхазия начнется в декабре этого года и завершится в феврале-марте следующего.
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