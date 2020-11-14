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Ямб, Хорей и реформа Ломоносова: почему наша поэзия богаче западной

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201114/1031281590/Yamb-Khorey-i-reforma-Lomonosova-pochemu-nasha-poeziya-bogache-zapadnoy.html

Стихи без рифмы в зарубежной литературе давно популярнее классической поэзии. Правда, что рифмы исчерпали себя еще в прошлом веке? Почему наша поэзия богаче западной? Объясняем на примерах и сравнениях с другими языками и рассказываем, какие бывают схемы.

Радио
Ямб, Хорей и реформа Ломоносова. Почему наша поэзия богаче западной?

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Темы:
Подкасты РИА (398)

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