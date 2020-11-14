Ямб, Хорей и реформа Ломоносова: почему наша поэзия богаче западной

Стихи без рифмы в зарубежной литературе давно популярнее классической поэзии. Правда, что рифмы исчерпали себя еще в прошлом веке? Почему наша поэзия богаче западной? Объясняем на примерах и сравнениях с другими языками и рассказываем, какие бывают схемы.