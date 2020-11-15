"Страхи/Ошибки": как постоять за себя в групповом чате (и не пожалеть)

В реанимации волгоградской больницы умер отец-одиночка, избитый из-за перепалки в родительском чате. Виртуальная агрессия вышла за пределы чата, и письменные угрозы превратились в реальные удары. Как отстоять своё мнение в диалоге и не оказаться жертвой?

Радио «Страхи/Ошибки»: как постоять за себя в групповом чате (и не пожалеть)

Кто ответственен, в том числе юридически, за то, что происходит в чатах? Как пойти против большинства и высказать свою непопулярную точку зрения? Что делать с провокатором, который намеренно разжигает конфликты и сталкивает участников диалога друг с другом?

Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семёновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся, как выжить в групповых чатах и можно ли отказаться от присутствия в них совсем.

Как себя вести в рабочих и личных чатах, слушайте в подкасте "ЯсноПонятно".

Автор книги и телеграм-канала "Цифровой этикет" Ольга Лукинова дает рекомендации, как сделать общение в мессенджерах конструктивным и адекватным.

2:30 Почему так вышло, что почти все групповые чаты (рабочие, родительские, соседские) токсичные?

4:50 Кто должен брать на себя роль модератора в чате?

7:10 Почему в чатах мы позволяем себе больше агрессии, чем в живом общении?

11:55 Как высказать свою непопулярную позицию в групповом чате?

13:00 Как отразить агрессию и едкие комментарии в свой адрес?

15:00 Что делать, если конфликт в чате дошёл до предела?

16:45 Кто несёт ответственность за сказанное в общем диалоге и какие права нарушают оскорбления в чате?

23:15 Какие существуют роли и шаблоны поведения в чате?

24:20 Как самому писать в чате, чтобы не бесить других?

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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