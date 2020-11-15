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Допинг, подставные матчи, контракты с армией: фейки и киберспорт

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Киберспорт - официально признанный в России вид спорта, со своими чемпионатами и многомиллионными фондами. И, как любому спорту, ему присущи договорные матчи и допинг-скандалы. Как не потерять деньги на турнирах и ставках в киберспорте?

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Не верю! Допинг, подставные матчи, контракты с армией: фейки и киберспорт

Разбираемся в теме вместе с президентом Федерации компьютерного спорта России и бывшим киберспортсменом Дмитрием Смитом.

0:57 - темы выпуска: какие заблуждения, фейки и мифы мы будем обсуждать.

2:16 - “В России киберспорта нет”: почему такое заблуждение живо до сих пор?

4:55 - “Агрессивный задохлик”: мифы и правда о здоровье, психике и подготовке киберспортсменов.

12:19 - Правда ли, что вооружённые силы хотят привлекать геймеров, чтобы они управляли боевой техникой?

16:50 - Могут ли игроки в автосимуляторы тягаться с реальными гонщиками?

19:29 - “Американские, китайские и корейские фамилии”: русских игроков нет на мировой киберарене?

24:31 - “Заработал больше, чем Месси”: мифы о заработках киберспортсменов.

28:00 - Есть ли в киберспорте допинг?

30:56 - Подмена игроков, читерство, подглядывания: как игроки жульничают на турнирах.

36:15 - “На меня давят, угрожают, просят, предлагают $10.000, чтобы я этот матч слил”: договорные матчи и махинации со ставками.

40:17 - Киберспорт - не для всех? Правда о пороге входа в профессиональный киберспорт.

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