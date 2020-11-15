Кровь, трупы и прочие "жизнеутверждающие" вещи: зачем смотреть ужасы

Призраки, экзорцисты, демоны, потусторонний мир и серийные убийцы... Это нормально - любить хорроры? Казалось бы, в 21 веке уже мало чем можно напугать, но почему кинотеатры продолжают показывать ужасы, студии - выпускать, а режиссёры экспериментировать и снимать?

Радио Кровь, трупы и прочие "жизнеутверждающие" вещи. Зачем смотреть ужасы?

Какие (первобытные) страхи испытывает человек во время просмотра всех частей "Пилы" и "Кошмара на улице Вязов"? Что такое "интеллектуальные хорроры" и какие социальные проблемы они могут поднимать? Как режиссёрам и сценаристам удаётся из года в год нас пугать? Есть ли разница между хоррором и триллером? И почему романтическое свидание в кинотеатре на фильме ужасов обречено на успех?

Рассказывает кинокритик Игорь Игрицкий, психолог Вероника Золотова объясняет, чем хорроры могут быть полезны. А Ваня, Игорь и Лина советуют свои любимые фильмы ужасов.

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.

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