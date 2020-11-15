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Дополнительное время: Гергия о восстановлении спортсменов после COVID-19

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201115/1031281839/Dopolnitelnoe-vremya-Gergiya-o-vosstanovlenii-sportsmenov-posle-COVID-19.html

Врач инфекционного госпиталя Ростова- на-Дону, терапевт Саид Гергия в эфире радио Sputnik рассказал о том, как сказывается COVID-19 на организм спортсменов, и сложно ли восстанавливаться после перенесенной вирусной инфекции.

Радио
Дополнительное время: Гергия о восстановлении спортсменов после COVID-19

Люди, которые были физически активными до инфицирования коронавирусной инфекцией, переносят вирус немного легче, сказал врач в беседе на радио.  

"Есть исследования, что у тренирующихся людей иммунный статус выше, следовательно сопротивляемость инфекции будет больше. Течение болезни во многом зависит от количества вируса попавшегося в организм человека, именно большой вирусной нагрузкой объясняется одинаковое течение у спортсменов и у обычных людей", - отметил Гергия.     

По словам терапевта, активно входит в тренировочный процесс после COVID-19 неправильно. Это нужно делать постепенно, загонять себя в тяжелую одышку - неправильно, заметил он.


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