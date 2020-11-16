Врач рассказал, как мутации коронавируса влияют на эффективность вакцин

Член комитета по социальной политике Совета Федерации РФ Владимир Круглый в ходе международного видеомоста в пресс-центре Sputnik прокомментировал мнения о том, что COVID-19 мутирует и вакцинация становится бесполезной.

Круглый отметил, что в перспективе при изменениях самого вируса возможной будет и корректировка разработанных против него вакцин.

Радио Врач рассказал, как мутации коронавируса влияют на эффективность вакцин

"Я думаю, будет по аналогии с вирусом гриппа. Вирус мутирует, и точно также возможно изготовление вариантов вакцины против коронавирусной инфекции для каждого последующего стойкого варианта мутированного вируса. Сейчас у нас существует четырехвалентная вакцина против гриппа, и каждый год появляются различные варианты, их рекомендует даже Всемирная организация здравоохранения. Поэтому, если будут появляться мутации коронавируса, точно также возможно изготовление разных вариантов вакцин, но пока об этом говорить преждевременно", - добавил врач.

Ранее стало известно о трех случаях заражения коронавирусом медиков в Алтайском крае после сделанной им прививки вакциной "Спутник V". Как пояснили РИА новости в российском Минздраве, у заразившихся COVID-19 после вакцинации не успели выработаться антитела.

Вакцина "Спутник V" двухкомпонентная: через 21 день после первой инъекции пациенту вводится вторая, защита наступает через три недели после второй прививки - в это время идет процесс формирования иммунитета. На данный момент двое из трех заразившихся после прививки медиков уже выздоровели, третий также готовится выйти на работу.