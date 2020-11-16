21:37 16 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.92
  • EUR91.17
Поиск
© Foto / Facebook\Фатима Амичба

Амичба о веерных отключениях электричества: несем колоссальные убытки

Радио
Получить короткую ссылку
164 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0b/10/1031292967.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201116/1031293355/Amichba-o-veernykh-otklyucheniyakh-elektrichestva-nesem-kolossalnye-ubytki.html

Как работают в условиях веерных отключений электричества, и готовы ли объекты торговли к таким ограничениям, в эфире радио Sputnik рассказала администратор супермаркета "Сухум" Фатима Амичба.

Согласно графику веерных отключений, в Абхазии с 15 ноября введены временные ограничения режима потребления электроэнергии. Решение было принято согласно приказу "О мерах по нормализации функционирования энергетической системы Республики Абхазия". Отключают свет три раза в сутки по два часа, согласно графику.

Радио
Амичба об ограничениях подачи электричества: несем колоссальные убытки

Неизвестность, сколько продлятся веерные отключения электричества и большой расход дизельного топлива не могут не расстраивать, заметила в интервью радио Sputnik администратор супермаркета "Сухум" Фатима Амичба.

"Хорошо, что у нас есть своя подстанция, и мы не зависим от веерных отключений электричества, но, конечно же, несем колоссальные убытки. Подстанцию надо постоянно обеспечивать топливом, а цены на солярку недешевые. Приходиться заливать топливо и работать в таком режиме, чтобы не приносить дискомфорт покупателям. Многие магазины не смогут так работать, потому что много продукции лежит в холодильниках. У нас продукция вся в надлежащем виде, следим за этим. Неизвестность с отключениями, конечно же, расстраивает очень, надеемся, что в короткие сроки разрешится вопрос и будем работать в обычном режиме", - сказала Амичба.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
"Меня радует то, что не огорчает": каким был Армен Джигарханян
Этого не должно было случиться: в Ирландию приплыла капсула времени из России
График веерных отключений в Абхазии
График отключений электричества в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться