Амичба о веерных отключениях электричества: несем колоссальные убытки

Как работают в условиях веерных отключений электричества, и готовы ли объекты торговли к таким ограничениям, в эфире радио Sputnik рассказала администратор супермаркета "Сухум" Фатима Амичба.

Согласно графику веерных отключений, в Абхазии с 15 ноября введены временные ограничения режима потребления электроэнергии. Решение было принято согласно приказу "О мерах по нормализации функционирования энергетической системы Республики Абхазия". Отключают свет три раза в сутки по два часа, согласно графику.

Радио Амичба об ограничениях подачи электричества: несем колоссальные убытки

Неизвестность, сколько продлятся веерные отключения электричества и большой расход дизельного топлива не могут не расстраивать, заметила в интервью радио Sputnik администратор супермаркета "Сухум" Фатима Амичба.

"Хорошо, что у нас есть своя подстанция, и мы не зависим от веерных отключений электричества, но, конечно же, несем колоссальные убытки. Подстанцию надо постоянно обеспечивать топливом, а цены на солярку недешевые. Приходиться заливать топливо и работать в таком режиме, чтобы не приносить дискомфорт покупателям. Многие магазины не смогут так работать, потому что много продукции лежит в холодильниках. У нас продукция вся в надлежащем виде, следим за этим. Неизвестность с отключениями, конечно же, расстраивает очень, надеемся, что в короткие сроки разрешится вопрос и будем работать в обычном режиме", - сказала Амичба.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.