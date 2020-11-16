Эксперт об идеях Парижа по реформе Совбеза ООН: Франция в одиночестве

Президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике Совбез ООН, заявив, что этот орган не вырабатывает полезные решения. Он высказал мнение, что необходимо переосмысливать формы сотрудничества, объединений и проводить модернизацию структур.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в эфире радио Sputnik согласился с тем, что Совет Безопасности не всегда действует эффективно.

Радио Эксперт об идеях Парижа по реформе Совбеза ООН

"Совбез ООН будет настолько эффективным, насколько хотят его таким видеть постоянные члены Совета Безопасности. И сейчас мы видим, очевидно, тенденцию к снижению эффективности, одним из индикаторов можно считать то, как часто страны – постоянные члены Совета Безопасности используют свое право вето. Если раньше право вето использовалось лишь в исключительных случаях, то сегодня оно используется очень часто. А это значит, что площадка Совбеза используется не столько для поиска решений наиболее острых проблем, сколько в качестве такого пиар-подиума, где страны могут изложить свои позиции", – считает Андрей Кортунов.

При этом, по его словам, пока не удалось найти приемлемую для всех концепцию для изменения ситуации в лучшую сторону, в том числе и Париж не смог выдвинуть идеи, которые устроили бы остальных членов Совбеза.

"Франция уже давно, еще до прихода к власти нынешнего президента, ставила вопрос о каких-то реформах Совета Безопасности, в том числе об ограничении возможности использования права вето… Много было предложений от Франции, но ни одно из них до серьезного рассмотрения так и не дошло, поскольку другие постоянные члены Совбеза выступали категорически против. При всех разногласиях между Россией, Соединенными Штатами и Китаем эти три великие державы соглашались в том, что трогать нынешнюю организацию работы Совбеза не стоит, во всяком случае, не стоит пытаться изменить порядок использования права вето. Поэтому в каком-то смысле можно сказать, что среди постоянных членов Совета Франция всегда оставалась в одиночестве. По некоторым вопросам Великобритания поддерживала французскую позицию, но лишь по некоторым, и не по самым главным", – напомнил Андрей Кортунов.

По его мнению, повысить эффективность работы ООН можно, но для этого нужно идти не тем путем, который предлагает Франция.

"В нынешних условиях ожидать реформ очень трудно. Для того, чтобы провести реформы, нужно, чтобы было общее понимание между постоянными членами Совбеза относительно состояния международной системы, ее будущего, того, что справедливо и несправедливо, легитимно и нелегитимно. Сейчас эти представления сильно расходятся, поэтому для принципиальных реформ время, по всей видимости, пока не пришло. А вот то, что, наверное, можно сделать – это начать реформы не сверху вниз, не от Совбеза к ооновской бюрократии, к ооновским организациям и ооновским процедурам, а снизу вверх. То есть договориться по тем вопросам, по которым можно договориться, чтобы хотя бы повысить эффективность работы аппарата ООН. И если удастся достичь согласия по таким не очень чувствительным вопросам, то потом, наверное, можно выйти и на более чувствительные вопросы, включая реформу Совбеза. Но думаю, что это перспектива не самого ближайшего будущего", – сказал Андрей Кортунов.