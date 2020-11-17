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Аршба о логотипе туристического бренда Абхазии: ждем самые смелые идеи

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201117/1031297940/Arshba-o-logotipe-turisticheskogo-brenda-Abkhazii-zhdem-samye-smelye-idei-.html

Начальник отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Министерства по курортам и туризму Абхазии Саид Аршба в эфире радио Sputnik поделился своим мнением, каким должен быть логотип туристического бренда республики.

Министерство туризма Абхазии объявило о проведении конкурса на разработку логотипа туристического бренда Абхазии. Прием заявок на участие в конкурсе начался с 15 ноября. Победителя ждет приз в размере 50 тысяч рублей.

Радио
Аршба о логотипе туристического бренда Абхазии: ждем самые смелые идеи

"Мы будем проверять работы на плагиат, чтобы не были отсылками каких-нибудь иностранных компаний. Работы должны художественным языком выражать исторические ценности Абхазии. Логотип должен раскрывать преимущество туристической страны, быть привлекательным для разных видов туризма, актуальным для различных сегментов аудитории, которым он будет показан. Мы открыты для любых идей. На протяжении всей нашей истории мы заинтересованы в том, чтобы повышать нашу туристическую привлекательность. По мере глобализации страны начинают терять свою индивидуальность, а это будет таким маленьким гербом нашей индивидуальности, которая будет позиционироваться в мире туризма. Ждем работы конкурсантов, самые интересные и смелые идеи", - сказал Аршба в эфире радио Sputnik Абхазия.  

        


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