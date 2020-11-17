Примаков: некоторые силы используют беду, чтобы испортить отношения Армении с Россией

Глава Россотрудничества Евгений Примаков в ходе онлайн-пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" отметил, что по вопросу размещения российских миротворцев в Карабахе будет проведена работа с медиа, с телеграм-каналами, с другими ведомствами и РЦНК в Армении.

Есть силы, которые используют беду в Армении для того, чтобы испортить ее отношения с Россией, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Радио Примаков: некоторые силы используют беду, чтобы испортить отношения Армении с Россией

"Откровенная ложь вбрасывается в информационное пространство, якобы наши миротворцы у кого-то что-то своровали. Это подло", — заявил глава Россотрудничества.

По словам Примакова, люди обязаны знать, что Россия делает для жизни и безопасности жителей Карабаха. Он пообещал, что будет проведена работа с медиа, с телеграм-каналами, с другими ведомствами и РЦНК в Армении.

Примаков также отметил, что Россотрудничество сосредоточится на работе в ближнем зарубежье путем перераспределения ресурсов.

"Как это будет делаться, это другой вопрос: где-то есть ставки, которые можно перенести, где-то невелики наши бюджеты, которые можно перенести на работу в СНГ", - отметил глава Россотрудничества.

Отметим, что Примаков возглавил Россотрудничество в июне. Тогда он заявлял, что федеральное агентство "ждут очень большие перемены".

Главы России, Армении и Азербайджана - Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября. Армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.