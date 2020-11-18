Васильев объяснил, к чему может привести сопротивление Трампа по выборам

Существует заговор молчания о тех нарушениях, которые были на выборах президента США, убежден доктор экономических наук Владимир Васильев.

Радио Васильев объяснил, к чему может привести сопротивление Трампа по выборам

Тот факт, что на данный момент Трамп не признает результаты выборов, может иметь большое значение, сказал радио Sputnik главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук, доктор экономических наук Владимир Васильев.

Президент США Дональд Трамп заявил, что победил на президентских выборах, Twitter пометил его сообщение как противоречащее "официальным источникам". Ранее американский лидер утверждал, что его соперник на президентских выборах демократ Джо Байден "выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы".

"Трамп, что называется, сопротивляется. Заявлением, что выборы противоречат конституции, Трамп намекает на желание вовлечь в разбирательство Верховный суд США и признать результаты выборов нелегитимными, к этому все дело идет. Это очень серьезно, потому что американцы признают нелегитимными выборы в Белоруссии и других странах, а сейчас перед ними стоит та же самая ситуация", - отметил Васильев.

Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.