Ахба рассказала, когда в Абхазию придут морозы и о чем говорит радуга в ноябре

"С начала ноября температура воздуха резко понизилась и будет понижаться. Ночные температуры в конце месяца понизятся до 2-7 градусов, дневные до 5-17 градусов. Погода в основном будет неустойчивая, в отдельные дни ожидаются осадки в виде дождя. В предгорьях и горах возможен снег. 19 ноября ожидаем более холодную погоду. На побережье до конца месяца снега мы не ожидаем", - сообщила Лариса Ахба.
О том, когда зима в Абхазии вступит в свои права, можно судить по такому явлению, как радуга в ноябре, рассказала специалист.
"Недавно было такое явление. Эти приметы мы тоже смотрим. Была сильная радуга, это означает, что наступают ранние морозы. Ожидается более холодный декабрь, чем это было в прошлом и позапрошлом годах", - сказала метеоролог.
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