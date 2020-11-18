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Ахба рассказала, когда в Абхазию придут морозы и о чем говорит радуга в ноябре

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Предстоящий декабрь в Абхазии ожидается прохладнее прошлогоднего. Этими и другими прогнозами на ближайшее время с радио Sputnik Абхазия поделилась главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии Лариса Ахба.

Радио
Ахба рассказала, когда в Абхазию придут морозы и о чем говорит радуга в ноябре

"С начала ноября температура воздуха резко понизилась и будет понижаться. Ночные температуры в конце месяца понизятся до 2-7 градусов, дневные до 5-17 градусов. Погода в основном будет неустойчивая, в отдельные дни ожидаются осадки в виде дождя. В предгорьях и горах возможен снег. 19 ноября ожидаем более холодную погоду. На побережье до конца месяца снега мы не ожидаем", - сообщила Лариса Ахба.

О том, когда зима в Абхазии вступит в свои права, можно судить по такому явлению, как радуга в ноябре, рассказала специалист.

"Недавно было такое явление. Эти приметы мы тоже смотрим. Была сильная радуга, это означает, что наступают ранние морозы. Ожидается более холодный декабрь, чем это было в прошлом и позапрошлом годах", - сказала метеоролог.

Подробности слушайте в аудиофайле.


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